Laurent Baffie, le visage transformé : "2 jours de cauchemar" pour sa métamorphose, il a souffert le martyre

Le sujet a longtemps été tabou. Mais les temps changent et de plus en plus d'hommes parlent sans aucune honte de leurs implants capillaires. Laurent Baffie, notamment, prend la parole sans problème à propos de l'intervention qu'il a subie. Il a fatalement abordé le sujet en participant à l'émission Un bon moment avec, de Kyan Khojandi, qui avait lui-même très tôt évoqué sa perte de cheveux dans l'un des épisodes de sa série Bref, diffusée sur Canal+ en 2011 et 2012.

J'ai eu un mal de chien, ça fait très, très mal

Laurent Baffie n'apparaît plus tellement à la télévision, notamment depuis l'arrêt de Salut les terriens. Mais le public le retrouve sur scène dans son one man show Laurent Baffie se pose des questions. Difficile de ne pas voir une différence avec ses apparitions précédentes, capillairement parlant. "Un jour, je perdais mes cheveux, donc je me suis rasé la tête. J'ai dit à ma femme : 'Regarde je n'ai pas une tête de chauve', a-t-il raconté à Kyan Khojandi. Je suis très douillet, très craintif. Je suis allé dans la meilleure des cliniques et voilà ils m'ont fait des implants. J'ai eu un mal de chien, ça fait très, très mal. Mais je n'avais pas une tête de chauve, ça ne m'allait pas, il n'y avait pas marqué Bruce Willis."