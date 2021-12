Laurent Baffie moqué pour sa chirurgie esthétique : "Ce que je me suis mangé dans la gueule..."

L'arroseur arrosé ? Pas vraiment. Depuis qu'il a dévoilé sa nouvelle tête fin octobre, sur France 2, et ouvertement commenté son recours à la chirurgie esthétique, Laurent Baffie est devenu un modèle masculin dans le domaine. S'il a pu en inspirer certains avec ses implants capillaires et ses poches sous les yeux gommées, il n'a pas échappé aux remarques moins enthousiastes. Mais pas de quoi le froisser pour autant.

Invité de Nagui dans son émission La bande originale sur France Inter, lundi 13 décembre 2021, Laurent Baffie est revenu sur les réactions suscitées par sa transformation physique. A la question de savoir si un comique aussi piquant que lui peut-être irrité à son tour si on l'attaque sur des thèmes sensibles, il répond : "Je ne sais pas, il doit y en avoir. Mais je pense qu'un comique qui ne pratique pas l'auto-dérision... Regardez ce que je me suis mangé dans la gueule parce que j'ai fait des implants capillaires. Regardez ce que j'ai mangé ! J'avais l'impression que la France ne parlait que de ça. Bah, ça m'a fait marrer."

L'acolyte de Thierry Ardisson ajoute alors que même son attaché de presse l'appelle "Monsieur l'ambassadeur de la chirurgie esthétique française"... "Si on n'a pas d'auto-dérision, il ne faut pas faire comique. Maintenant oui, il peut m'arriver de mal prendre une réflexion... Bien sûr." D'ailleurs, Laurent Baffie a subi les rires de certains de ses proches, comme il a pu le confier au magazine Gala la semaine dernière : "J'ai plein de copains dans le showbiz qui se sont fait opérer au même endroit que moi d'ailleurs et qui n'en parlent pas. Ils m'ont tous suggéré de me taire. Alors que cela soit devenu un tel événement médiatique me concernant, ça les a fait marrer (...). Peut-être que ce qui a étonné les gens, c'est que je n'avais pas le profil du mec qui allait faire ça", avait commenté ce papa de quatre enfants.

Bien qu'il soit content du résultat, l'humoriste de 63 ans a confié en avoir "bavé pour les cheveux", davantage que pour les poches sous les yeux qui lui donnaient "l'air fatigué en permanence". Des interventions effectuées à Paris, à la clinique de médecine esthétique Maison Lutétia... qui croule désormais sous les appels et les rendez-vous ! "C'est vrai qu'on a été surpris par l'impact de ses confidences", a commenté le docteur Sarah Fadli auprès de Gala. Aujourd'hui, les patients demandent même "un résultat à la Baffie".