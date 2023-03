Kylian Mbappé a-t-il vraiment dragué Adixia (Les Marseillais) ? Elle l'aurait éconduit et fait de sacrées révélations...

Visiblement très courtisée sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé ne serait pas le seul à avoir tenté sa chance avec la belle blonde. Une autre star internationale, sex symbol des années 2000, aurait essayé de draguer Adixia en message privé. "Et vous savez qui m'a DM aussi ? Le mec des Frères Scott, Lucas ! Il m'a écrit sur Instagram et c'est pas une blague et j'ai la preuve", a-t-elle confié.

Célibataire et à jamais

Il faut dire qu'Adixia a vécu des histoires sentimentales très compliquées par le passé. Désormais célibataire, l'ancienne candidate de Moundir et les apprentis aventuriers ne souhaite absolument pas se remettre en couple prochainement. "Célibataire et à jamais. Ma priorité en ce moment c'est moi. En général, la femme croit qu'il va changer, mais il ne changera pas, et l'homme fait des erreurs en croyant qu'elle ne partira jamais, mais elle partira", avait-elle d'ailleurs confié au moment de sa rupture avec Simon Castaldi en octobre 2022.

De son côté, Kylian Mbappé avait été au coeur de rumeurs le disant en couple avec Emma Smet. Interrogée à ce propos sur Instagram, la fille d'Estelle Lefébure avait répondu qu'elle n'était qu'ami avec la sportif. En colère, elle avait ajouté : "Je le dis et je le répète : je n'ai pas à me justifier sur les personnes avec qui je suis photographiée." Kylian Mbappé serait donc toujours un coeur à prendre.