Kylian Mbappé : Son rapport à l'argent, "ça ne sera jamais le premier critère"

En juin, Kylian Mbappé et l'équipe de France partent à la conquête de l'Europe ! Le prodige de 22 ans a la ferme intention de briller à l'Euro, après une saison positive mais marquée par l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions avec le PSG. En attendant d'entrer en lice, il se livre sur les thèmes du foot, de son attachement à la France et de l'argent dans une interview exclusive...

C'est avec L'Obs que Kylian Mbappé s'est longuement entretenu ! L'attaquant du Paris Saint-Germain et des Bleus apparaît en couverture du nouveau numéro du magazine. Interrogé sur la place de l'argent dans sa vie, Mbappé répond mûrement : "J'ai toujours été animé par cette passion du foot, et l'argent n'est jamais venu perturber cette passion. Mes choix, ils sont toujours guidés par ma passion. Après bien sûr que l'argent, c'est important, il ne faut pas le négliger. Mais pour moi, ça ne sera jamais le premier critère, jamais, parce que cette carrière de footballeur, c'est l'expérience d'une vie, et tu ne peux pas la passer à penser à l'argent."