Kylian Mbappé vivement interpellé par un célèbre rappeur : 'Sois digne'

Il ne se passe pas une journée sans que le PSG ne soit au centre de l'attention. Depuis sa reprise par le Qatar en 2011, le club de la capitale est une des équipes les plus médiatiques du monde et l'arrivée de stars internationales comme Lionel Messi ou Neymar n'a fait qu'accentuer le phénomène. Avec cette notoriété grandissante, le moindre problème prend une ampleur parfois délirante, mais la dernière polémique en date est bien plus sérieuse que les autres. Lors du dernier match de l'équipe, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye n'était pas sur le terrain, ni sur le banc de touche.

Pourtant apte à jouer, il semblerait qu'il ait refusé de prendre part au match en raison du maillot spécialement conçu pour la lutte contre l'homophobie. L'année dernière déjà, il avait prétexté une subite gastro-entérite et n'avait pas été aligné. La polémique a enflé après cette absence qui interroge et les politiques s'y sont mêlés, à l'image de Valérie Pécresse, qui a réclamé des sanctions contre le joueur. À l'inverse, plusieurs personnalités cherchent à défendre Idrissa Gueye en mettant en avant la liberté du joueur de porter ou non ce maillot. Parmi ses défenseurs, on retrouve l'une des plus grandes stars du rap français en la personne de Booba.

Pourquoi ne pas lui montrer plus de soutien ( vous ou les autres joueurs ) vu que vous êtes une 'équipe'?

Très actif sur Twitter, le rappeur de 45 ans a interpellé l'une des stars du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, afin qu'il se positionne sur le sujet. "Bonjour Kylian que pensez-vous de la polémique sur votre co-équipier et pourquoi ne pas lui montrer plus de soutien ( vous ou les autres joueurs ) vu que vous êtes une 'équipe'?", lance-t-il en ajoutant une photo d'Idrissa Gueye avec un maillot du PSG sous son tweet. Booba conclut son intervention qui a fait un énorme buzz en étant likée plus de 26 000 fois en indiquant clairement sa position sur le sujet. "Ne trouvez-vous pas que ses droits moraux sont bafoués ? Merci de répondre. #soisdigne", termine-t-il.