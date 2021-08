Kylie Jenner de nouveau enceinte : son baby bump grandit, Travis Scott est ravi

C'est la rumeur qui court depuis bientôt des semaines : Kylie Jenner serait bel et bien enceinte. A seulement 24 ans, la patronne de Kylie Cosmetics attend son deuxième enfant, plus de trois ans après la naissance de sa fille Stormi. Il s'agit du deuxième bébé né de sa relation avec Travis Scott. People, magazine privilégié des Kardashian lorsqu'il est question d'évoquer leur vie privée, cite plusieurs sources narrant l'état d'esprit des jeunes parents.

Evitant de dévoiler son baby bump, Kylie Jenner "profite de sa grossesse en privé". "Kylie est à quelques mois de grossesse. Elle a un joli ventre arrondi. Elle est plus qu'heureuse", a commenté une d'entre elles, le 20 août 2021. Avoir une famille et une relation sérieuse était ce que voulait Kylie Jenner le plus au monde. Déjà richissime et célèbre, la businesswoman voulait vite enchaîner avec d'autres bébés après la naissance de Stormi, ce qui n'était pas forcément dans les plans de Travis Scott. Après le succès monstrueux d'Astroworld, l'originaire de Houston (Texas) avait plus la tête à faire des tournées à travers le monde et enchaîner les conquêtes que de changer des couches.

S'en suivait alors quelques mois de rupture et des fêtes de famille à l'ambiance parfois étrange avant que Kylie et Travis ne remettent le couvert. Aujourd'hui, les deux personnalités semblent être sur la même longueur d'ondes. "Elle voulait donner un frère ou une soeur à Stormi depuis longtemps. Elle adore être maman. Elle et Travis sont sur un petit nuage. Elle a bien profité de sa grossesse et passe du temps uniquement avec ses amis les plus proches et sa famille", poursuit une autre source citée par People.

Les fans de Kylie Jenner le savent : elle a toujours voulu une grande famille. Déjà lorsqu'elle n'était qu'une préadolescente dans les premières saisons de L'Incroyable famille Kardashian, elle confiait vouloir au moins quatre enfants. En avril dernier, dans un live avec sa BFF Stassie, elle expliquait vouloir sept bébés "mais pas tout de suite". "Etre enceinte, ce n'est pas une blague, c'est très sérieux et difficile. Je ne suis pas encore prête pour ça", ajoutait-elle. Plus que cinq.