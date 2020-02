Kylie Jenner : Elle accuse son coiffeur de l'avoir ratée et l'embrouille !

Kylie Jenner est une des célébrités les plus influentes en matière de mode et de beauté. Elle va peut-être inciter des centaines de millions de fans à... se faire un carré ! La superstar dévoile le sien, et accuse son coiffeur de lui avoir menti.

Les Kardashian ont la chance d'avoir une armada de coiffeurs et maquilleurs à leur disposition. Kylie Jenner confie son visage à Jesus Guerrero, et lui a reproché de lui avoir menti dans sa story du jeudi 13 février 2020. La jolie brune de 22 ans pensait que Jesus lui rafraîchirait la coupe après les Oscars. Au contraire, l'expert lui a fait un carré.

Dans une autre vidéo, cette fois filmée et partagée par Jesus Guerrero, Kylie Jenner se plaint que ce dernier l'imite sans cesse. "Je lui dis que j'ai envie de faire quelque chose, et le lendemain il ira le faire. J'ai les cheveux platines, il a les cheveux platines, j'ai les cheveux noirs, il a les cheveux noirs, je vais les avoir plus clairs, il veut les siens plus clairs aussi", déplore la maman de Stormi (2 ans). Sa réaction fait rire son entourage au petit soin.