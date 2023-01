Kylie Jenner en combi transparente et très décolletée : son incroyable look de réveillon fait grimper la température

Comme à son habitude, l'année 2022 a été très chargée pour Kylie Jenner. La mannequin et influenceuse de 25 ans a multiplié les projets et les apparitions publiques, renforçant son statut de star internationale et gérant ses diverses affaires avec brio.

Côté vie privée, elle a donné naissance à son second enfant, nommé Wolf (pour l'instant...), le 2 février dernier, soit quasiment quatre ans jour pour jour après avoir accouché de Stormi, sa première petite fille. Tous les deux sont issues de la relation entre Kylie Jenner et le rappeur américain superstar Travis Scott.

Celle qui fut un temps la plus jeune milliardaire de l'Histoire se devait donc de fêter la fin de l'année comme il se doit. Après un réveillon de Noël en famille chez Khloé Kardashian et Travis Barker, la fille de Caitlyn et Kris Jenner a passé son réveillon du côté d'Aspen, dans l'état du Colorado. Un lieu chic et réputé qui est également une des stations de ski les plus prisées au monde. Pour l'anecdote, la ville est jumelée avec celle de Chamonix, en France.

Fin d'année au sommet

Côté tenue, Kylie Jenner a misé sur une combinaison noire et transparente, avec un décolleté vertigineux, du plus bel effet. La jeune star a ensuite partagé le résultat sur Instagram, avec un post de quatre photos, tout en souhaitant la bonne année à son immense communauté, Kylie Jenner étant suivie par pas moins de 377 millions de followers. Elle a également été vue dans cette tenue hivernale, assortie d'un manteau en fourrure noir cette fois, par quelques paparazzi qui l'ont immédiatement prises en photo, comme le montre notre diaporama.

Avant cette ultime célébration de 2022, cela faisait déjà quelques jours que Kylie Jenner était à Aspen. Elle y a passé ses vacances en compagnie de sa famille. Elle s'est ainsi offerte quelques séances shopping avec sa soeur, Kendall Jenner. On a également pu la voir avec sa fille Stormi sur les pistes de ski de la station. Enfin, elle est apparue aux côté de la star de la chanson Justin Bieber et sa compagne Hailey Bieber le premier jour de cette nouvelle année pour un déjeuner au restaurant.