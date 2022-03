Kylie Jenner : Grosse déprime pour la jeune maman, confidences intimes...

Le 2 février dernier, Kylie Jenner a accouché et donné naissance à son deuxième enfant, un garçon prénommé Wolf. Après une grossesse vécue dans la plus grande intimité, elle partage avec ses fans les aléas de sa période post-partum. "Pour moi, cette expérience est un peu plus difficile qu'avec ma fille", reconnait la jeune maman.

Kylie Jenner compte près de 320 millions d'abonnés sur Instagram. Elle s'est adressée à eux dans sa story du mardi 15 mars 2022. La superstar s'est d'abord filmée en train de faire du sport, puis s'est confiée sur cette période post-accouchement. Kylie avoue s'en remettre plus difficilement qu'après la venue au monde de sa fille aînée, Stormi.

"Ce n'est pas facile mentalement, physiquement, spirituellement, c'est un truc de fou, poursuit-elle. Et (...) je ne voulais pas revenir à ma vie normale sans le dire parce que je crois qu'en regardant d'autres mamans qui vivent la même chose sur internet, tout a l'air plus facile pour les autres et ça nous met la pression. Mais ça n'a pas été facile pour moi."

Kylie ajoute et conclut : "Je ne pensais même pas pouvoir faire cette séance de sport aujourd'hui. Mais je suis là, et je me sens mieux. Donc vous vous en sortirez ! C'est normal de ne pas se sentir bien. J'ai réalisé que je me mettais la pression, puis je me suis rappelée que je venais de créer un être humain, un beau garçon en bonne santé. Nous devons arrêter de nous mettre la pression pour revenir. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, après l'accouchement. Je vous envoie de l'amour. Je vous aime, les gars !"

Nul doute que son message d'encouragement a touché des centaines de milliers de followers dans la même situation.