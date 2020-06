Kylie Jenner : Maman stylée avec sa fille Stormi, craquante en robe bleue

Grâce aux réseaux sociaux, les enfants de stars deviennent des stars à leur tour ! Ainsi, Stormi Webster compte déjà des millions de fans. Elle fait craquer les internautes en posant en petite robe bleue au côté de sa mère, la très stylée Kylie Jenner...

@kyliejenner compte plus de 180 millions d'abonnés sur Instagram, à qui elle a adressé une nouvelle photo de sa fille Stormi (2 ans, née de sa relation avec le rappeur Travis Scott) et elle ce lundi 15 juin 2020. Adorable en robe bleue et bottines marron, Stormi pose près de sa maman, assise et également vêtue de bleu.

"On s'est réveillés dans le Wild Wild West", écrit Kylie en légende de sa publication. Dans une superbe maison face à un lac, la bombe de 22 ans profite d'un instant de répit.