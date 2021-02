Kylie Minogue fiancée à Paul Solomons : la belle-mère de son futur mari confirme

Bientôt deux ans que Kylie Minogue et son compagnon Paul Solomons font l'objet d'une insistante rumeur de fiançailles. Elle a été confirmée par la belle-mère de Paul, qui s'est confiée au DailyMail. Ravie pour son beau-fils, elle s'est abstenue d'en dire plus, révélant avoir reçu des consignes...

Gloria, la belle-mère de Paul Solomons, n'a pas pu se retenir ! Elle a confirmé les fiançailles de son beau-fils Paul Solomons et sa compagne Kylie Minogue dans un entretien accordé au DailyMail. La femme marié au père de Paul a déclaré au sujet de sa future belle-fille : "Elle est très gentille et je suis ravie qu'ils soient fiancés. Mais je suis désolée de ne pas pouvoir en dire plus, parce qu'on me l'a demandé. J'ai trop de respect pour mon fils et pour Kylie pour en dire d'avantage."

Avant Gloria, l'actrice Billie Piper avait laissé échapper le scoop en revenant, dans une interview accordée au magazine ELLE, sur un incident survenu en boîte de nuit, en 2000. Elle avait 18 ans et avait été sauvée par un homme après avoir été victime d'un trou noir : "J'ai apparemment été escortée hors d'un club par un homme... J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Paul, comme mon père. Il est Gallois, travaille à GQ et est devenu, avec le temps, un ami proche (...) et le fiancé de Kylie Minogue."