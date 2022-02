L'acteur Michael Madsen arrêté et menotté, un mois après le suicide de son fils

L'acteur Michael Madsen a été arrêté par la police ce mercredi 23 février à son domicile de Malibu, a annoncé le Daily Mail. Il est arrêté à peine un mois après la mort de son fils survenue à Hawaii.

Le shérif de la police du comté de Los Angeles a déclaré que l'acteur de 64 ans avait été menotté à 21h. Michael Madsen, connu pour ses collaborations avec Quentin Tarantino, portait un jean large Levi's, une veste Harley Davidson et une chemise hawaïenne mal boutonnée lorsqu'il est sorti de sa maison, les mains attachées dans le dos (voir photos ici). La police l'a déposé à l'hôpital West Hills avant de le transférer au commissariat. Il a été libéré à 7h du matin après avoir payé 500 dollars (450 euros) de caution. Il semblerait, à l'origine, qu'un propriétaire voisin se soit plaint de Michael Madsen dans la soirée avant de finalement contacter la police. Aucun parti n'a donné d'informations pour le moment. Cette altercation entre la police et la star de Reservoir Dogs intervient donc environ un mois après la mort d'Hudson, le fils de 26 ans de l'acteur. La thèse du suicide a été confirmée par les autorités.

Michael Madsen avait publié un texte rendant hommage à son fils fin janvier. "Je suis sous le choc car mon fils, avec qui j'avais parlé quelques jours plus tôt, me disait qu'il était heureux. Mon dernier message de lui était : Je t'aime papa" avait expliqué Michael Madsen au Los Angeles Times ce mercredi. Il avait ajouté qu'il "n'avait jamais vu aucun signe de dépression" Il conclut finalement : "C'est tellement tragique et triste. J'essaie de donner un sens à tout cela et de comprendre ce qui s'est passé, a expliqué l'acteur dans une lettre publique, il avait des projets financiers normaux dans la vie, mais il voulait une famille. Il regardait vers l'avenir donc c'est tellement étonnant. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui s'est passé."

La mauvaise passe se poursuit donc pour l'acteur, qui a connu des problèmes d'addiction par le passé. En plus d'Hudson, Michael Madsen a eu quatre autres fils et une fille.