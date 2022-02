L'amour est dans le pré : Ce candidat qui s'était suicidé pour une triste raison

En 2010, les téléspectateurs de M6 ont découvert Jean-Pierre Le Guelvout dans la saison 5 de L'amour est dans le pré (M6). L'éleveur de vaches laitières, aviculteur et céréalier avait fait venir Nadège et Christelle chez lui. Malheureusement, il n'a pas trouvé l'amour grâce à l'émission présentée par Karine Le Marchand. Et six ans plus tard, il a refait parler de lui pour une terrible raison.

Le 14 décembre 2016, Jean-Pierre Le Guelvout s'est donné la mort à Moréac, près de Locminé dans le Morbihan. Il a pris l'arme de son frère chasseur pour se tirer une balle en plein coeur comme l'avait confié sa soeur Marie à travers une lettre ouverte, destinée à l'époque au ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Ce sont ses problèmes financiers qui l'ont poussé à commettre ce geste irréversible, un sujet sur lequel sa soeur s'était exprimée un peu moins de deux mois après son décès, auprès de Télé Star : "Le mardi soir, veille de sa mort, j'étais restée un long moment avec lui au téléphone. On a discuté de l'avenir, de ses projets... Rien ne laissait présager ce qui s'est passé. (...) Vers midi, il s'est tiré une balle en plein coeur. C'est André [frère aîné de Jean-Pierre, les deux hommes travaillaient ensemble dans l'exploitation, NDLR] qui l'a trouvé vers 18 h 30. Il avait laissé une note : 'Aujourd'hui, le désespoir est supérieur à l'espoir... les vaches m'ont tué.'"

S'il aimait ses bêtes, la crise du lait n'a fait que rendre de plus en plus difficile sa situation. Son frère André et lui sont passés de 15 à 65 vaches productives, et donc de 20 000 à 500 000 litres de lait par an. "Mais en 2015, la suppression des quotas laitiers a fait chuter les cours : le lait, c'était 80 % de leurs revenus. Quand le prix est tombé à 25 centimes du litre, il ne couvrait même plus les coûts de production", avait poursuivi Marie. Jean-Pierre Le Guelvout a donc fini par faire un burn-out. Deux jours avant de se suicider, il est allé voir le médecin car cela faisait un mois qu'il ne dormait plus. Il était sujet à des crises d'angoisse, puis prenait des anxiolytiques et des somnifères.

En 2017, Marie Le Guelvout s'est de nouveau exprimée, mais auprès de nos confrères du Télégramme cette fois. L'occasion de préciser que la situation financière de Jean-Pierre et André était difficile, mais pas catastrophique. "Mon frère avait même un autre projet. Il voulait notamment passer sur de l'élevage de volailles bio. Il en avait parlé à sa banque, elle n'avait pas suivi... Ça a été le coup de grâce", a-t-elle précisé. André et elle se sont battus pour que l'exploitation survive. Aucune nouvelle depuis.