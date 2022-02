L'amour est dans le pré : Mauvaise nouvelle pour Hervé, Stéphanie épargnée...

Depuis leur rencontre dans L'amour est dans le pré 2021 devant les caméras de M6, Hervé et Stéphanie ne se quittent plus. Le couple semble plus heureux que jamais ! Sur les réseaux sociaux, ils partagent ainsi une partie de leur quotidien en duo. Sortie en amoureux, week-end romantique à la mer... Stéphanie et Hervé filent le parfait amour. Mais jeudi 10 février 2022, le couple annonce une mauvaise nouvelle.

Sur son compte Instagram, l'aide-soignante de 40 ans partage une information qui bouleverse le quotidien de son amoureux. "Hervé positif à la Covid-19. Stéphanie négative à J4 de la Covid", écrit-elle sur fond rose en story. Quelques mots accompagnés d'un son musical derrière. "Comment c'est dans ma tête, ça me fait vriller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et j'apprendrai toutes les vertus", chante Angèle, en duo avec le rappeur Damso.

Toutefois, rien de bien inquiétant pour le couple. En effet, le message est accompagné d'un émoticône qui tire la langue. Hervé a alors peut-être une forme asymptomatique du virus qui circule depuis désormais près de deux ans en France. Ouf ! Plus de peur que de mal pour l'éleveur de vaches laitières de 43 ans.

Rappelons que s'ils s'affichent aujourd'hui complices sur les réseaux sociaux, pendant un temps, Stéphanie et Hervé, qui ont fait appel à Stéphane Plaza pour trouver leur nid douillet, ont préféré se préserver. Le couple prenait soin de ne pas se montrer ensemble, pour que les téléspectateurs découvrent leur histoire d'amour à l'écran dans L'amour est dans le pré. "Jusque-là, on s'était empêchés de sortir, de se montrer en public, pour se protéger et être tranquilles. On s'est empêchés de faire les courses à deux, par exemple. Si les gens nous avaient vus ensemble, ils auraient compris, et avec Internet où tout va très vite, l'information aurait pu être vite diffusée et ça aurait spoilé la fin. Je voulais garder le mystère jusqu'au bout", confiait Hervé au Parisien en novembre dernier. Alors la diffusion de la fin de l'émission a été une véritable libération pour le couple !