L'ancien agent et ami proche de Karim Benzema allume Mathieu Valbuena sur Twitter !

C'est un jugement qui va laisser des traces dans la relation entre Mathieu Valbuena et Karim Benzema. Le tribunal correctionnel de Versailles a jugé coupable le joueur du Real Madrid de complicité de tentative de chantage envers son ancien coéquipier en Bleu. Condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende, ses avocats ont déjà annoncé qu'il ferait appel de la décision. Visiblement pas plus perturbé que cela par sa condamnation, le footballeur de 33 ans ne s'est pas exprimé directement ces derniers jours, mais d'autres l'ont fait pour lui.

Ancien agent de Karim Benzema et proche du joueur depuis ses années à Lyon, Karim Djaziri fait partie de ses confidents. Souvent interrogé sur l'avenir du grand copain de Kylian Mbappé, il n'a pas hésité à donner son sentiment sur cette affaire. Sur son compte Twitter, il a publié un message en réponse à un article sorti par L'Équipe dans lequel l'avocat de Mathieu Valbuena le dit "soulagé" par le verdict. Remonté contre l'ancien joueur de l'OM, Karim Djaziri se lâche : "Il aurait pu être soulagé plus tôt s'il n'avait pas trompé sa femme et n'avait pas gardé la vidéo de ses ébats comme un trophée, ou même s'il avait su transférer des dossiers d'un ordinateur à un autre tout seul !", lâche-t-il.

Des propos très durs à l'encontre de Mathieu Valbuena, qu'il accuse d'être à l'origine de cette affaire dans laquelle il a été reconnu victime. Un message qui a vivement fait réagir le journaliste de RMC, Daniel Riolo. "Ah ok Karim, c'est de la faute de Valbuena maintenant avec en plus jugement moral sur sa vie privée... (...) ton compte est vraiment piraté... enfin j'espère ! Tweet Hallucinant", répond-il. L'ancien agent de celui qui vient de faire un retour en grâce chez les Bleus se défend alors d'avoir attaqué Valbuena : "Pas de jugement des faits avec beaucoup de dommages collatéraux en premier lieu sa vie de famille et lui".

C'est quelle vie de garder des vidéos d'ébats avec une autre femme que ta femme sur ton ordi ?

Après une nouvelle passe d'arme du compagnon de Géraldine Maillet qui lui demande de respecter la vie privée du footballeur de 37 ans qui évolue désormais en Grèce, Karim Djaziri enfonce le clou une dernière fois. "C'est quelle vie de garder des vidéos d'ébats avec une autre femme que ta femme sur ton ordi ?", se demande-t-il.