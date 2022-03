L'arnaqueur de Tinder : Simon Leviev s'en prend... à Jeremstar !

Cecilie, Pernilla et Ayleen Charlotte ne suffisent visiblement pas à son tableau de chasse. Depuis qu'il a été démasqué par ses victimes et que son nom a été étalé dans la presse et dans le documentaire L'Arnaqueur de Tinder, Simon Leviev n'a plus vraiment de gagne-pain. Banni de l'application de rencontres, le jeune homme a déjà claqué la majorité des centaines de milliers d'euros soutirés par la manipulation, le mensonge et les menaces. Mais Jeremstar pourrait bien être la réponse à tous ses problèmes.

Le pire c'est que, oui, c'est vraiment sérieux

Le mardi 1er mars 2022, le vidéaste - de son vrai nom Jérémy Gisclon - a effectivement révélé qu'il avait été contacté par Simon Leviev himself sur son compte Instagram. Difficile de savoir s'il a évoqué "ses ennemis" ou une autre de ses pirouettes habituelles. Dans la vidéo envoyée à Jeremstar, L'Arnaqueur de Tinder se présente en assurant qu'il s'agit bien de lui. "Il est 4h du matin en Israël, explique-t-il. C'est Simon Leviev, le seul et l'unique." Le but de ce contact ? Accorder une interview à son public français... contre la somme de 20 000 euros. "Le pire c'est que, oui, c'est vraiment sérieux", s'inquiète l'influenceur, en répondant aux doutes qui s'immiscent dans les commentaires.