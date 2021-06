La chanson de l'année 2021 : Trois ex-candidats de la Star Academy aperçus parmi les musiciens !

Le bonheur de se retrouver sur scène. Samedi 5 juin 2021 marquait presque le retour à la vie normale pour les artistes avec La chanson de l'année. Présentée par Nikos Aliagas, l'émission tournée au Château de Chambord a accueilli un panel d'artistes tous venus défendre leur titre, mais le public a décidé de récompenser Patrick Fiori en duo avec Florent Pagny pour la chanson J'y vais.

L'édition 2021 de la compétition a été suivie par près de 4 millions de personnes, lesquelles ont eu la surprise de revoir deux anciens élèves de la Star Academy, et de la même saison de surcroît, la septième, diffusée en 2008 ! En effet, on a d'abord retrouvé Mathieu Edward sur scène avec Clara Luciani. L'artiste ne se trouvait cette fois pas derrière un micro, mais assis derrière une batterie puisqu'il est devenu musicien pour la chanteuse. Pour rappel, Mathieu Edward avait réussi à décrocher sa place en finale de la Star Academy et s'était incliné face à Quentin Mosimann à l'époque. Après quoi, il a sorti son premier single Entre toi et moi en 2009 qui a rencontré un joli succès et a même été certifié disque d'or. Le jeune homme a également chanté en duo avec Sheryfa Luna sur le titre Comme Avant. En 2011, Mathieu a fait son retour à l'antenne dans Les Anges sur NRJ 12 avant de retourner dans l'ombre.

Après Mathieu Edward, c'est Claire-Marie Bron qui a été reconnue par les téléspectateurs. Elle aussi est aujourd'hui musicienne et pour Patrick Bruel ! Elle a accompagné le chanteur au violon sur sa chanson À la santé des gens que j'aime. "Je découvre et je retrouve Claire-Marie qui avait fait la Star Ac, la saison 7", s'est réjouit Nikos Aliagas. Claire-Marie avait fini troisième du télé-crochet à l'époque, juste derrière Mathieu Edward.

À noter que Quentin Mosimann, grand gagnant de la Star Ac' en 2008 était lui aussi présent dans La chanson de l'année puisqu'il signe la musique du morceau de Louane et Grand Corps Malade, Derrière le brouillard.