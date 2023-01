La chanteuse d'un groupe ultra connu devient SDF avec ses enfants, tristes confidences

Tous les enfants des années 90 s'en souviennent : la musique, pendant une décennie a été l'affaire de "boys bands", très vite déclinés en "girls bands", notamment britanniques, et véritables cartons à chaque sortie de chanson ou d'album. Mais si tout le monde se souvient des Spice Girls ou de TLC, d'autres ont désormais été un peu oubliés et galèrent à s'en sortir.

C'est notamment le cas d'Hannah Spearritt. Si son nom ne vous dit rien, toutes les ados des années 90 se souviendront de son groupe, les S Club 7, qui enchaînent les tubes entre 1998 et 2003. Véritables stars en Angleterre, les membres du groupe ont même une série télévisée qui passionne les jeunes, et où chacun joue son propre rôle. Hannah est une jeune femme douce et fragile, un peu en retrait, qui a d'ailleurs vécu en couple avec Paul Cattermole, le créateur du groupe (et des Spice Girls avant lui).

Ce qui n'a pas empêché la jeune femme, aujourd'hui âgée de 41 ans, de tout perdre quand la série s'est arrêtée. Et aujourd'hui, les galères s'enchaînent : juste avant Noël, elle a perdu son logement et s'est retrouvée à la rue avec ses deux filles Tea, 4 ans et Tora, 2 ans. Relogée en urgence dans des bureaux qui appartiennent à une amie, elle s'est confiée au magazine britannique The Sun.