La plus grande pop star d'Afghanistan a réussi à fuir et raconte son combat

Il y a des moments où votre vie bascule. Pour des millions d'Afghans, c'était il y a seulement quelques jours. Depuis la prise de Kaboul par les talibans, des milliers de familles cherchent à quitter le pays, ne souhaitant pas vivre sous un régime qui applique la charia et ne laisse que peu de droits aux femmes. Parmi toutes ces personnes en fuite, il y avait l'une des plus grandes stars du pays, la chanteuse pop Aryana Sayeed.

La jeune femme de 36 ans a décidé de tout quitter au plus vite comme elle l'a indiqué sur son compte Instagram où elle compte 1,3 millions d'abonnés. Sur le selfie qu'elle a posté, on peut la voir avec un ami à bord d'un des cargos américains qui ont pu embarquer des centaines d'afghans ces derniers jours. "J'ai dit dans une interview récente que je serais le 'dernier soldat à quitter la patrie'... et c'est exactement ce qu'il s'est passé", a écrit la chanteuse dans une publication postée mercredi 18 août.

Je suis en vie et je vais bien après deux nuits que je n'oublierai jamais

Les derniers jours ont été particulièrement éprouvants pour Aryana Sayeed comme elle l'explique, tout en rassurant ses fans. "Je suis en vie et je vais bien après deux nuits que je n'oublierai jamais, je suis arrivée à Doha au Qatar et j'attend un éventuel vol retour vers Istanbul", détaille-t-elle.

Prise dans la folie des derniers jours mouvementés, la chanteuse n'a pas pu vraiment communiquer via les réseaux sociaux, mais elle promet de le faire prochainement. "Quand je serai à la maison et que mon esprit et mes émotions seront revenus à la normale (...) j'ai beaucoup d'histoire à partager avec vous", conclut-elle.