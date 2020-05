La princesse Eugenie "préparée au pire" : son beau-père face au coronavirus

"La façon dont j'ai été traité était incroyable (...). Je leur dois la vie, c'est certain, a confié le retraité, qui ne manque pas de remercier le personnel soignant. Je fais quelques pas avec une béquille pour le moment et j'espère m'en libérer la semaine prochaine. Ma respiration est de nouveau normale et je me considère comme très chanceux." Son épouse Nicola, âgée de 66 ans, a elle aussi contracté le coronavirus, mais elle a développé des symptômes moins graves. George Brooksbank n'est pas le seul proche pour lequel la princesse Eugenie a dû s'inquiéter. En mars dernier, son oncle le prince Charles avait lui aussi été testé positif au Covid-19. Confiné dans sa demeure de Birkhall, en Écosse, le prince de Galles s'en est finalement remis.