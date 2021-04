La reine Elizabeth II partage une photo intime avec le prince Philip, touchant moment de bonheur

Ils ont été mariés durant soixante-treize ans mais ce samedi 17 avril 2021, la reine Elizabeth II va devoir faire ses adieux à son époux le prince Philip, décédé paisiblement le 9 avril dernier dans les appartements du château de Windsor, à l'âge de 99 ans.

Depuis la disparition de son mari, qu'elle surmonte avec une très grande dignité, la reine Elizabeth II s'est engagée dans les lourds préparatifs des obsèques. Au fil des jours, des photos du duc d'Édimbourg ont été partagées sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Vendredi 16 avril, à la veille des obsèques donc, la grand-mère des princes Harry et William a choisi d'en publier une, personnellement. C'est ainsi que les nombreux admirateurs de la couronne britannique ont pu découvrir cette image très intime sur les comptes Twitter et Instagram de la famille royale.

Il s'agit d'une photo de la reine Elizabeth et du prince Philip posant dans un cadre champêtre. Tous deux sont assis dans l'herbe et présentent de touchants sourires, loin de toutes les règles strictes imposées par les protocoles. "La reine souhaitait partager cette photographie privée prise avec le duc d'Édimbourg au sommet des Coyles of Muick en Ecosse, en 2003", peut-on lire dans la légende qui accompagne cette belle image à deux. Il est ensuite précisé que Sophie de Wessex, belle-fille de la reine Elizabeth II et du prince Philip, et épouse de leur fils le prince Edward, est à l'origine de cette image.

"Sa Majesté et la famille royale sont reconnaissants pour tous les messages de condoléances à travers le monde et ont été touchés de voir et d'entendre tant de personnes partager des souvenirs avec le duc, en célébration de sa vie", est-il également ajouté.