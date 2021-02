La Villa des coeurs brisés : Une candidate hospitalisée pour "une douleur insoutenable"

Triste mésaventure pour Eva Ducci. La jolie blonde, révélée dans la quatrième saison de 10 Couples parfaits et actuellement à l'antenne de la sixième édition de La Villa des coeurs brisés, a passé la nuit à l'hôpital. En story sur Instagram ce vendredi 26 février 2021, elle donne de ses nouvelles.

C'est en blouse bleue, dans sa chambre d'hôpital, qu'Eva Ducci s'explique sur son état de santé. "Cette nuit c'était insoutenable. J'étais malade, j'ai dû aller aux urgences parce que j'avais trop trop mal. J'ai déjà eu un ulcère gastrique il y a trois ans et c'était à peu près les mêmes symptômes. Donc on attend de voir si je n'ai un pas un ulcère...", lance celle qui se dit "au bout de sa vie".

Mais que s'est-il passé ? L'ex-compagne de Vivian Grimigni, célèbre candidat de télé-réalité des Anges de NRJ12, a, en plus des douleurs, eu d'autres symptômes : "Je n'arrêtais pas de vomir et je n'ai rien mangé depuis maintenant deux jours. Je n'ai toujours pas bu parce qu'on attend les résultats de la prise de sang pour savoir si tout va bien." Au moment où elle prend la parole, elle explique qu'elle va "beaucoup mieux" grâce à sa perfusion de morphine.

Et d'ailleurs, Eva Ducci avoue que c'est bien "la première fois" de sa vie qu'elle demande à ce qu'on lui mette un cathéter. "C'est que vraiment j'étais au bout de ma vie. C'est ma phobie les prises de sang. J'ai demandé à être sous morphine tellement c'était horrible. J'étais vraiment dans le mal, je n'en pouvais plus. Je n'arrivais même plus à parler, à utiliser mon téléphone... Même faire mon sac pour aller à l'hôpital je n'ai pas réussi", poursuit-elle.

À l'heure où nous écrivons cet article, la jeune femme qui était soupçonnée d'avoir eu une liaison avec le chanteur Gims n'a toujours pas donné les résultats de ses analyses. Espérons qu'elle n'ait pas d'ulcère comme précédemment évoqué et qu'elle se rétablit au mieux.