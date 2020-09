Lââm : Marre des strings "trop petits", elle dévoile sa nouvelle culotte !

Je préfère être pauvre et mourir que de chanter ce genre de merdes !

Et la chanson dans tout ça ? Icône du RnB des années 1990, Lââm n'a plus sorti d'album depuis Au coeur des hommes, en 2011, et n'a pas chanté de titres originaux depuis son feat. avec Stan Apokaliptik en 2017, Caribbean King. D'ailleurs, l'interprète de Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux ne compte d'ailleurs pas changer qui elle est pour revenir sur le devant de la scène. Il y a peu, devant le succès fulgurant du titre Alibi d'Eva Queen, elle s'insurgeait du contenu du son et expliquait qu'elle ne descendrait jamais aussi bas. "Je ne suis pas jalouse de son succès ni de ses vues, précisait-elle. Je préfère être pauvre et mourir que de chanter ce genre de merdes ! Oui je suis en colère ! Pauvre génération, des enfants chantent ça. C'est vraiment vraiment triste. Quand je vois des artistes qui galèrent et que j'entends ça, ça fait pitié." Il est encore temps de surprendre tout le monde en sortant quelque chose. Pourquoi pas une ode aux culottes du marché ?