Lady Gaga : 5 arrestations après le kidnapping de ses chiens qui a viré au drame et une surprise...

L'affaire suit son cours. Les malfrats qui ont tiré sur le dog-sitter de Lady Gaga à la fin du mois de février et kidnappé Koji et Gustav vont payer pour leur crime. Comme l'a révélé TMZ, cinq suspects au total sont dans le viseur de George Gascon, le procureur du comté de Los Angeles.

James Howard Jackson, Jaylin Keyshawn White et Lafayette Shon Whaley, 18, 19 et 27 ans, sont inculpés pour vol de chiens et tentative de meurtre sur leur promeneur. Harold White et Jennifer McBride sont considérés comme complices. Surprise : la femme de 50 ans est celle qui avait ramené les animaux au poste de police !! Quant au dernier accusé, il s'agirait de son compagnon et père de l'un des trois jeunes hommes à la gâchette facile.

"C'est un crime perpétré sans vergogne sur la voie publique et qui a laissé un homme grièvement blessé", a insisté le procureur. Il s'agissait donc d'une affaire de famille. Les uns s'occupaient de subtiliser les chiens pendant que les autres organisaient la récupération de la récompense - 500 000 dollars dans le cas de Lady Gaga, qui se faisait un sang d'encre depuis Rome, en Italie, où elle tourne pour Ridley Scott. Selon les forces de l'ordre, les voleurs présumés ignoraient que ces animaux de compagnie appartenaient à une célébrité et tentaient simplement de se procurer des chiens de race pour les revendre. Les bulldogs français ont beaucoup de succès aux Etats-Unis et peuvent se revendre jusqu'à 3000 dollars.

J'ai vraiment frôlé le pire...

L'incident remonte à la soirée du 24 février 2021. Ryan Fischer, le dog-sitter de Lady Gaga, se promenait au niveau de Sierra Bonita Avenue, dans le quartier de West Hollywood à Los Angeles. Un véhicule blanc s'était arrêté à son niveau, deux individus en étaient sortis et lui avaient arraché les bouledogues. Le jeune homme avait reçu des coups puis s'était fait tirer dessus, pendant que Miss Asia s'enfuyait et que Koji et Gustav se faisaient kidnapper. "Je suis toujours en train de m'en remettre, j'ai vraiment frôlé le pire, expliquait-il sur les réseaux sociaux. J'ai tenté de rester éloigné des médias. J'écrirai davantage plus tard pour vous expliquer la situation, mais la gratitude que je ressens pour tout cet amour que j'ai reçu, des quatre coins de la planète, est immense et intense. Je sens votre soutien. Merci." A la fin du mois de mars, le jeune homme retournait toutefois aux urgences à cause d'un poumon très endommagé. La convalescence risque d'être encore longue...