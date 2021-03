Lady Gaga : Son dog-sitter toujours hospitalisé, son état de santé s'est aggravé, il donne des détails

L'enlèvement des bouledogues de Lady Gaga, survenu le 24 février dernier, avait suscité une vive émotion. Ryan Fischer, le dog-sitter des animaux, s'était fait tirer dessus par les malfaiteurs. Hospitalisé depuis le drame, il revient sur une complication qui l'a forcé à retourner aux urgences.

Ryan Fischer compte plus de 13 000 abonnés sur Instagram. Il s'est adressé à eux ce lundi 29 mars 2021, en publiant une vidéo de lui dans sa chambre d'hôpital. Le dog-sitter de Lady Gaga, encore affecté par les coups de feu reçus lors de l'enlèvement des chiens de la chanteuse, s'est filmé en train de se rhabiller. Il enlève sa robe médicale et révèle alors ses blessures et les impacts de balles sur sa poitrine.

"La guérison n'est pas une ligne droite", titre Ryan Fischer avant de s'expliquer : "Pour moi, je guérissais incroyablement vite. En quelques jours, j'étais passé de saigner abondamment sur un trottoir, à patient hyperactif en unité de soins intensifs, à attendre que mon poumon guérisse pour pouvoir rentrer chez moi."

"Et donc, avec le retrait du tube de drainage pleural et mon taux d'oxygène dans le sang stable, la phase de guérison hors hôpital et entouré mes proches a commencé. J'étais préparé à me lancer discrètement sur la voie de la guérison du traumatisme émotionnel et de continuer mon chemin. Je retrouverais bientôt la vie normale. Malheureusement, l'étrange sifflement et gargouillement dans ma poitrine à chaque respiration n'était pas de cet avis, poursuit le patient. Une visite d'un docteur et des rayons X ont suivi et, peu après, on m'a emmené aux mêmes urgences où j'étais une semaine plus tôt : mon poumon s'était affaissé et de l'air remplissait la cavité dans ma poitrine. Alors que j'acceptais la nouvelle de ma réadmission, plusieurs infirmiers et médecins m'ont dit qu'ils étaient présents dans la chambre quand je suis arrivé avec mes blessures par balles. Qu'ils ne croyaient pas que j'allais m'en sortir."