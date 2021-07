Lady Gaga : Canon en robe moulante, l'icône mode régale ses fans

Lady Gaga semble bien plus apaisée depuis son retour d'Italie, où elle a tourné le film House of Gucci avec son mari fictif Adam Driver et sous la direction du réalisateur Ridley Scott. Son séjour avait été perturbé par l'enlèvement de deux de ses bouledogues et l'agression à main armée subie par leur garde, Ryan Fischer. Le dog-sitter s'était fait tirer dessus par les ravisseurs et a été hospitalisé. Une récompense de 500 000 dollars avait été promise à la personne qui ramènerait les animaux sains et saufs. Les deux chiens ont depuis été retrouvés et restitués.

La police a poursuivi son enquête et fait des arrestations. Cinq personnes ont été arrêtées. James Howard Jackson, Jaylin Keyshawn White et Lafayette Shon Whaley, âgés de 18, 19 et 27 ans, sont mis en examen pour vol de chiens et tentative de meurtre sur leur promeneur. Ils auraient deux complices, Harold White et Jennifer McBride. Cette dernière est celle qui avait ramené les bouledogues au poste de police.