Lady Gaga, demoiselle d'honneur déchaînée : cheveux fluo et soirée arrosée

Pour ce qui est de sa propre vie amoureuse, Lady Gaga a récemment évoqué sa prétendue romance avec Bradley Cooper, son partenaire dans le film A Star is Born : "On a travaillé ensemble sur une histoire d'amour, a-t-elle raconté dans le magazine Elle du mois de décembre 2019. En tant qu'interprète et actrice, bien sûr que j'ai eu envie que tout le monde croie qu'on était amoureux. Et je voulais que le public puisse le ressentir le soir des Oscars." L'interprète serait donc célibataire depuis sa brève idylle avec Dan Horton et sa rupture avec l'agent Christian Carino, avec qui elle était fiancée.