Lady Gaga : Sa robe des Golden Globes a-t-elle été volée ?

C'est un drôle d'objet qui sera mis aux enchères par Nate D. Sanders Auctions à Santa Monica, le 31 octobre 2019. En effet, la société se retrouve en possession d'une robe estimée à 8000 dollars et qui a été portée par Lady Gaga. Mais l'histoire pourrait être plus compliquée que prévu.

Sur les tapis rouges, Lady Gaga fait toujours sensation. Cette année, aux Golden Globes, elle n'a pas failli à sa réputation. Pour la remise de prix, la star portait une impressionnante robe lavande griffée Valentino. Une tenue agrémentée d'une traîne de trois mètres et choisie en hommage à celle que portait Judy Garland en 1954 dans la version originale du film A Star Is Born pour lequel Lady Gaga était nommée en tant que meilleure actrice dans un drama. Pour couronner le tout, Gaga arborait une parure de diamants et de platine estimée à 5 millions de dollars de la marque Tiffany & Co. Après la cérémonie, elle est rentrée dans sa suite du Beverly Hilton.

Le lendemain, quelle ne fut pas la surprise de Sara Corea, femme de chambre du palace, lorsqu'elle est entrée dans la chambre de la chanteuse et a trouvé la robe abandonnée... TMZ présente une lettre manuscrite de l'employée qui explique que la robe aurait été remise aux objets trouvés de l'hôtel le 8 janvier, le lendemain donc de la cérémonie. Mais personne n'étant venu la réclamer après le délai légal, l'hôtel la lui aurait offerte. La mise en vente serait donc de sa propre initiative.

Sauf que ladite robe n'appartient pas à Lady Gaga, elle avait seulement été prêtée par Valentino pour la soirée. Le créateur, qui pensait que la tenue avait été volée, s'apprêterait à aller voir la police. TMZ ajoute que Sara Corea travaille pour le Beverly Hilton depuis vingt-quatre ans et qu'elle s'est toujours occupée des chambres des stars pendant les Golden Globes.

Reste à savoir si la vente aura bien lieu...