Laeticia Hallyday devait avoir un troisième enfant avec Johnny : elle révèle son prénom pour la première fois

C'est une Laeticia Hallyday complètement à coeur ouvert qui s'est confiée face à Léa Salamé et Christophe Dechavanne dans Quelle époque ! Ces confidences diffusées samedi 10 décembre 2022 sur France 2 avaient été enregistrées plusieurs jours plus tôt, avant que la maman de Jade et Joy ne s'envole pour Saint-Barthélemy. Comme chaque année depuis la mort de son mari Johnny Hallyday (survenue le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette), la veuve du Taulier organise une grande veillée au petit cimetière de Lorient, autour de la tombe de celui qu'elle a tant aimé. Ce 5 décembre 2022 n'a pas échappé à la règle et Laeticia Hallyday s'était une nouvelle fois entourée de ses amis les plus proches mais aussi des fans de Johnny pour ce grand moment de recueillement mais aussi de fête. Jade et Joy n'étaient pas présentes pour la plus grande tristesse de leur maman mais il était impératif qu'elles restent à Los Angeles pour poursuivre leurs études. Laeticia Hallyday vient d'ailleurs de les rejoindre.

En pleine promotion du documentaire Johnny par Laeticia diffusé sur M6 le 8 décembre dernier - qui a rencontré un très grand succès avec 2,7 millions de téléspectateurs - Laeticia Hallyday s'était donc arrêtée sur le plateau de Quelle époque ! Sans langue de bois, la veuve de Johnny Hallyday y a abordé tous les sujets, même les plus personnels. C'est ainsi qu'elle a évoqué l'infidélité de son époux mais aussi la sienne. Il a également été sujet de l'adoption de Jade et Joy en 2004 et 2008, au Vietnam, dont des images sont proposées dans Johnny par Laeticia. C'est alors que la compagne de Jalil Lespert a expliqué que Johnny et elle s'étaient engagés dans une troisième adoption qui était si avancée qu'ils connaissaient même le prénom de leur petit garçon, lui aussi né au Vietnam.

On a fait le deuil de cet enfant

"Johnny est tombé dans le coma et c'est à ce moment-là qu'on devait partir au Vietnam pour aller chercher ce petit garçon, qui avait déjà un nom, qui existait déjà dans nos vies..." a-t-elle débuté face à Léa Salamé. Prise par l'émotion, Laeticia Hallyday a ensuite détaillé ce qui a empêché la réalisation de ce si beau projet suite au nouveau souci de santé de son homme : "La vie a basculé et il a été plongé dans ce coma pendant un mois. Après il y a une longue dépression derrière et on a fait le deuil de cet enfant que l'on n'a pas pu aller chercher. On l'a expliqué à Jade et Joy." Alors que Christophe Dechavanne a tenté de savoir si Laeticia Hallyday aurait pu soutenir seule cette nouvelle adoption, elle alors déclaré : "Non, non, Johnny était vraiment à une période compliqué de sa vie". Puis elle a révélé pour la première fois le prénom de celui qui aurait dû être leur troisième enfant : "C'était un petit garçon qui s'appelait Shayne."

Puis un long silence s'est installé, illustrant la douleur encore intacte de Laeticia Hallyday face à cet autre deuil qu'elle n'oubliera jamais.