Laeticia Hallyday reniée par Nathalie Baye, Eddy Mitchell : "J'ai trouvé ça dur"

Dans un rare entretien accordé au magazine Paris Match du 15 juillet 2020, Laeticia Hallyday s'est confiée sur les nombreuses personnes qui lui ont tourné le dos après la mort de Johnny et son litige avec Laura et David, au sujet de son héritage. Le différend juridique enfin réglé, après deux ans de procédure, la veuve de 45 ans refuse toute rancune et souhaite enfin tourner la page.

"Du jour au lendemain, mon téléphone n'a plus sonné. Des personnes auxquelles nous avions accordé de la confiance et de l'amour n'ont plus donné de nouvelles. Dans nos maisons, où il y avait toujours foule, le vide s'est fait. J'en ai tiré une grande leçon, a confié la maman de Jade et Joy (15 et 11 ans). Parmi ceux qui ont traversé notre vie, une sélection naturelle s'est opérée (...). Je pardonne beaucoup, c'est dans mon caractère. Je sais aussi que la rancune et la haine sont des poisons (...). Ceux qui se sont mal conduits envers moi, envers nous, je les plains."

Laeticia Hallyday s'est notamment étendue sur la prise de distance d'Eddy Mitchell, peu de temps après la disparition du Taulier en décembre 2017. Celui qui faisait pourtant partie des Vieilles Canailles avec Jacques Dutronc a en effet pris le parti de David et Laura dans la bataille autour de l'héritage : "J'ai trouvé ça dur. Johnny n'est plus là pour répondre, un ami devrait respecter cela. Maintenant, je suis triste de ne plus avoir de ses nouvelles, c'est encore un abandon. Eddy faisait partie de notre vie, il était comme un tonton pour mes filles. C'est son choix."