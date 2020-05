Laeticia Hallyday sans maquillage: "beauté naturelle" en chemisier haut de gamme

Un peu de féminité durant cette période de confinement, où les masques sont devenus l'accessoire le plus en vogue, ne fait jamais de mal. Laeticia Hallyday s'est dévoilée dans un joli petit chemisier décolleté dimanche 3 mai 2020, afin de faire un peu de publicité à la marque américaine A shirt thing, spécialisée dans les chemisiers casual mais chic.

La maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) s'est filmée sur la terrasse de sa maison de Pacific Palisades, à Los Angeles, en train de porter un chemisier manches courtes, jaune à rayures grises. Comme l'indique le site d'A shirt thing, cette pièce coûte la petite somme de 345 dollars, soit 315 euros. Laeticia Hallyday a visiblement choisi de l'associer avec une pièce incontournable de sa garde-robe, un jean pattes d'eph.

En publiant cette vidéo baignée par le soleil californien dans ses stories Instagram, A shirt thing a ajouté un commentaire sur Laeticia Hallyday : "Notre beauté naturelle française portant notre chemisier rayé de la gamme Stella." En effet, pour cette petite vidéo maison, la compagne du restaurateur parisien Pascal Balland a choisi de se montrer sans aucun artifice, se proposant sans maquillage.

Quelques jours auparavant, Laeticia Hallyday s'était également montrée sans fard pour annoncer sa participation à une belle initiative. Elle a apporté son soutien à une tombola organisée par Sandra Sisley, l'une de ses proches amies, en faveur du personnel soignant. "Nous sommes très heureuses et très fières de participer à cette tombola.(...) Nous proposons deux lots qui ont compté dans la vie de Johnny, c'est son perfecto, qu'il a porté sur le dernier road trip, et son chapeau aussi", avait-elle déclaré dans une vidéo partagée sur sa page Instagram. Elle y apparaissait dans sa maison de Pacific Palisades, ses longs cheveux blonds détachés, habillée d'une longue robe bleue et aux côtés de sa fille Joy. Pour cette tombola, Laeticia Hallyday a accepté de se séparer de deux objets fétiches ayant appartenu à son défunt mari, son célèbre perfecto noir et l'un de ses chapeaux.