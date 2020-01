Laeticia Hallyday : Totalement nue sur Instagram, des images refont surface

Le 18 janvier 2020, Laeticia Hallyday a publié une série de trois clichés très sensuels où elle apparaît entièrement nue ou en lingerie fine. Allongée sur un canapé de cuir, face à l'objectif ou bien topless, ces photographies en noir et blanc dévoilent la veuve du Taulier dans ses jeunes années, encore sublimée par ses boucles blondes.

Si la provenance de ses photos reste un mystère, ce n'est pas la première fois que la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) pose nue pour un photographe. En 2016, elle avait déjà défrayé la chronique en s'affichant entièrement nue devant l'objectif de David Bellemere dans l'édition estivale du magazine Lui. Elle a d'ailleurs choisi en photographie de profil un cliché provenant de ce shooting très sexy. Alors, est-ce que ces nouvelles photographies publiées sur Instagram proviennent de son shooting avec David Hamilton, photographe controversé et accusé de viol par Flavie Flament, que Laeticia avait rencontré lorsqu'elle était adolescente ? Amoureux du Cap d'Agde, David avait repéré à l'époque Laeticia Boudou et lui avait proposé de la diriger lors d'une séance photo.

Quelques jours après avoir respecté les dernières volontés de Johnny concernant sa sépulture, la compagne de Pascal Balland a également publié plusieurs déclarations d'amour à son défunt époux. Laeticia a reposté des images de fans qui la montrent avec l'interprète du titre Allumer le feu. Toujours très touchée et sensible lorsqu'il s'agit de Johnny, Laeticia rajoute sur ces clichés quelques mots tendres à la mémoire de son "âme soeur". Elle écrit affectueusement sur l'un des derniers clichés : "À la vie à la mort toujours dans mon coeur."