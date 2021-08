Laetitia Casta : Mini robe et talons surprenants, elle sort le grand jeu

Après Mathieu Kassovitz, Ethan Hawke et le Coréen Song Kang-ho, c'est au tour de Laetitia Casta de recevoir le Davide Campari Excellence Award ! Le 4 août 2021, en Suisse, lors de la cérémonie d'ouverture du festival du film de Locarno, la top et comédienne française était à l'honneur. Une apparition pour laquelle l'épouse de Louis Garrel a misé sur un look moderne et sexy.

La petite robe noire revisitée par Laetitia Casta ? Elle se porte (très) courte et joue sur les contrastes : un col sage en dentelle et des manches mi-longues oui, mais si les jambes sont dénudées ! Un classique qui finit d'être modernisé par une paire d'escarpins rose Stabilo avec chaînettes à strass, un modèle qui semble tout droit sorti du shoesing new-yorkais de Carrie Bradshaw, l'héroïne de la série culte Sex and The City.

Cette récompense vient célébrer les 20 ans de carrière de Laetitia Casta au cinéma. Pour Giona A. Nazzaro, critique de film et directeur artistique du festival, la comédienne de 43 ans est "une diva accessible", qui "incarne une conception très moderne du cinéma" : "Ses recherches artistiques l'ont amenée à travailler avec certains des cinéastes les plus innovants de ces derniers temps, tout en conservant le style d'acteur unique et indubitable typique du cinéma classique. Sa capacité à être à la fois sophistiquée et populaire, une diva accessible, porteuse d'un glamour cultivé, stratégique et profondément européen."

En juillet dernier, Laetitia Casta s'était déjà illustrée lors du Festival de Cannes. Elle avait présenté le film La Croisade, de et avec son mari Louis Garrel. Cela fait maintenant six ans que les deux acteurs sont en couple et trois ans qu'ils se sont mariés en Corse. En mars dernier, les amoureux ont accueilli leur premier enfant ensemble : un petit garçon prénommé Azel. Laetitia Casta est également la maman de Sahteene (20 ans), qu'elle partage avec Stéphane Sednaoui, mais aussi d'Orlando et d'Athéna (14 et 11 ans), nés de sa relation passée avec l'acteur italien Stefano Accorsi.