Laetitia Casta tourne pour la mère de son mari Louis Garrel : confidences cash sur le tournage !

À 44 ans, Laetitia Casta fait le bonheur des grands réalisateurs du cinéma français. Son emploi du temps le prouve. Au cours des deux dernières années, la comédienne a pris part à quatre films, dont le prochain, Coma de Bertrand Bonello, est attendu en salles au mois de novembre. Comme Laetitia n'est pas du genre à se tourner les pouces, elle montera en parallèle sur les planches pour la pièce de théâtre Clara Haskil, prélude et fugue, tout en assurant d'autres tournages. Parmi eux, Le consentement, adaptation du livre de Vanessa Springora par Vanessa Filho et Le bonheur est pour demain, long-métrage d'une certaine Brigitte Sy... Sa belle-mère !

Brigitte Sy n'est autre que la maman de Louis Garrel, comédien que Laetitia Casta a épousé en Corse en 2017 et avec qui elle a eu son fils Azel, un an. Là où certaines femmes seraient frileuses à l'idée de travailler avec belle-maman, l'actrice de 44 ans est loin d'en être là. Ce serait même plutôt le contraire : "Au-delà du fait qu'elle est la mère de Louis, c'est une femme avec un talent incroyable, et dès la première rencontre, je suis passée outre que ce soit ma belle-mère."

Pas d'animosité entre les deux femmes, juste beaucoup d'amour et de respect, pour le plus grand bonheur de Louis Garrel : "Il y a eu entre nous un truc étrange et très beau de femme à femme, une sorte de passation. Elle m'a écrit une lettre qui m'a beaucoup touchée." Pour sûr, Brigitte Sy la valide en tant que maman : "Elle me parlait de la mère que je suis et que j'essaie d'être. Il y a une chose dans ma vie que j'ai peut-être réussi à faire, c'est de lier mon travail artistique et mon rôle de mère. Je n'ai pas fini, ce n'est pas encore gagné mais ça a pris une grande place dans ma vie."

Laetitia Casta est une maman accomplie. De sa relation avec Stéphane Sednaoui est née Sahteene, 20 ans. Sont ensuite venus Orlando, 15 ans et Athena, 12 ans, qu'elle a eus avec Stefano Accorsi. Puis la rencontre avec Louis Garrel, le coup de coeur, le mariage en 2017 en Corse, île aussi belle que Laetitia, et la naissance d'Azel le 17 mars 2021. Des enfants qui font son bonheur au quotidien comme elle le confiait à Marie Claire l'année dernière : "Je suis à la tête d'une tribu. Quatre enfants. Quatre ! Ça me fait rire ce chiffre quatre. C'est pas mal non ? Ça me fascine, même si je savais que ce serait comme ça. Toute jeune, à 12 ans, j'avais ma petite soeur dans les bras. J'ai une facilité à porter la vie, j'aime ça." De loin, son plus beau rôle.