Laetitia Hallyday sublime avec Joy : leurs photos de vacances en Grèce dévoilées

Partie sur Sifnos Island, une île grecque du sud-ouest de l'archipel des Cyclades, Laeticia Hallyday profite de sublimes paysages avec sa fille cadette Joy. Teint halée et coupe courte wavy, la chérie de Jalil Lespert est radieuse et rayonnante sur plusieurs clichés partagés sur Instagram le 16 juillet 2022. Maisons traditionnelles bleues et blanches, petites ruelles pavées de pierres grises, céramiques, fleurs et plantes exotiques et colorées, plages de galets,... les photographies de ce séjour grec semblent sorties d'un rêve. "Greece got my heart. Thank you so much", écrit la veuve de Johnny Hallyday.