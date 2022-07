Laeticia Hallyday : Nouvelle coupe et sourire ultra-bright pour célébrer une personne chère à son coeur

S'il y a bien une femme importante aux yeux de Laeticia Hallyday c'est sa grande-mère, Elyette Boudou, aussi surnommée Mamie Rock. Et ce 5 juillet 2022, celle-ci fête ses 87 ans. Un bel âge et une date majeure pour la veuve de Johnny Hallyday qui a décidé de lui rendre hommage. Sur Instagram, elle a partagé en story une superbe photo de Mamie Rock, à ses côtés. Laeticia Hallyday y affiche sa nouvelle coupe de cheveux et y est tout sourire. Sourire ultra-bright, veste de blazer et lunettes de soleil, la mère de Jade et Joy est ravissante.

"Joyeux anniversaire ma petite mamie, si précieuse si essentielle, écrit Laeticia Hallyday en légende. On t'aime fort." Elyette Boudou, la grand-mère paternelle de la veuve du rockeur, est très importante dans le clan Boudou-Hallyday. Elle est même la représentante légale des sociétés françaises de Johnny Hallyday, depuis 2014. Très complice avec celle-ci, Laeticia Hallyday partage souvent de tendres moments avec elle, qu'elle partage de temps à autres avec ses abonnés.

Très proche de sa famille, Elyette avait emménagé chez Johnny Hallyday en 2010 après le décès de son mari Henri. La grand-mère de Laetitia suivait la famille du rockeur dans tous ses déplacements (Paris, Los Angeles, Saint-Barth',...).

Des vacances en France avec son amoureux

Cette photo avec ce bel hommage a surtout été l'occasion pour les fans de Laeticia Hallyday de voir à nouveau son nouveau look qui lui va à merveille. De passage en France à l'occasion des vacances, la mère de famille de 47 ans propose de chaque instant pour profiter des siens. Après avoir rendu hommage à Johnny Hallyday au pied de la statue devant le POB de Bercy pour son anniversaire, passé des moments avec entre amis à Saint-Tropez, la veuve de Johnny Hallyday a mis le cap sur Paris où elle a retrouvé sa grande amie Hélène Darroze le 26 juin, au Longines Paris Eiffel Jumping en compagnie de Joy. L'adolescente, qui a hérité du caractère rebelle de son défunt papa, a pu y retrouver d'autres nombreux fils et filles de à l'instar du plus jeune fils de Gérard Depardieu, le charmant Jean, 16 ans.

Pour cette virée française, Laeticia Hallyday est naturellement aux côtés de son compagnon Jalil Lespert.