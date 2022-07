Diaporama : Laeticia Hallyday : Nouvelle coupe et sourire ultra-bright pour célébrer une personne chère à son coeur

Laeticia Hallyday : Nouvelle coupe et sourire ultra-bright pour célébrer une personne chère à son coeur

Laeticia Hallyday - Arrivées des célébrités à la 7ème Édition du Global Gift Gala au Four Seasons Hotel George V à Paris © Denis Guignebourg / Bestimage

Laeticia Hallyday et sa grand-mère, Elyette Boudou alias Mamie Rock

Exclusif - Jalil Lespert, Laeticia Hallyday et sa fille Joy Hallyday dans l'Espace VIP de la 8ème édition du "Longines Paris Eiffel Jumping" au Champ de Mars à Paris, le 26 juin 2022. Laeticia est venue déjeuner en famille sur invitation de Hélène Darroze, cheffe du restaurant éphémères du pavillon Eiffel. © Perusseau/Gorassini/Tribeca/Bestimage

Exclusif - Jalil Lespert, Laeticia Hallyday et sa fille Joy Hallyday dans l'Espace VIP de la 8ème édition du "Longines Paris Eiffel Jumping" au Champ de Mars à Paris, le 26 juin 2022. Laeticia est venue déjeuner en famille sur invitation de Hélène Darroze, cheffe du restaurant éphémères du pavillon Eiffel. © Perusseau/Gorassini/Tribeca/Bestimage

Laeticia Hallyday et sa grand-mère, Elyette Boudou alias Mamie Rock

Laeticia Hallyday et sa grand-mère, Elyette Boudou alias Mamie Rock

9 / 13

Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert, sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez. Au programme : sortie en ville sur le port.