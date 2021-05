Laëtitia (Koh-Lanta 2021) : "Thomas a toujours des rancoeurs" (EXCLU)

Fin d'aventure pour Laëtitia. L'aventurière a été éliminée à l'issue de l'épisode de Koh-Lanta 2021 du 7 mai, entraînée dans la chute de son binôme Vincent. Auprès de Purepeople, elle est revenue sur cette expérience hors du commun.

Que ressentez-vous lorsque Lucie sort son arme secrète et vous prive de votre collier d'immunité ?

J'ai trouvé ça cruel. Sur le moment je ne comprends pas et ça me fait mal au coeur. Lucie, c'est ma pote de galère. On était proches depuis le début, donc je n'ai pas compris qu'elle me l'enlève. Après, je me dis qu'elle a souffert aussi. Je pense qu'elle a vraiment eu un coup de coeur amical pour Maxine. Et comme elle pensait qu'elle était en danger, elle a préféré la sauver. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est le jeu. Sur le moment, j'étais blasée, énervée, dégoûtée, mais aujourd'hui je n'ai pas de rancoeur. On s'entend très bien.

Lucie a préféré aider Maxine à chercher un collier, elle a fait en sorte de la protéger au conseil... Comment l'avez-vous vécu ?

Je ne comprends pas. Elle était peut-être plus proche des rouges à ce moment-là de l'aventure. Là où je peux lui en vouloir, c'est qu'en même temps elle a sauvé Thomas qui lui a rendu la vie dure aussi.

Vous vous êtes attirée les foudres de Thomas en éliminant Myriam, comment le prenez-vous ?

Je ne m'y attendais. Comme je l'ai dit, je vote toujours à l'affect et au mérite depuis le début. Je ne suis pas forcément les stratégies. Et là, il arrive un moment où je gagne enfin et je me suis dit que j'allais pouvoir éliminer la personne avec laquelle je m'entendais le moins bien sur le moment. Je n'ai aucun regret d'avoir éliminé Myriam parce qu'elle ne s'est pas forcément intéressée à moi dans l'aventure. Et je savais très bien que si je ne les éliminais pas Thomas ou elle à ce moment-là, je n'irais pas plus loin.

Lors de l'élimination de Myriam, des mots forts ont été prononcés. "Tyrannique", "irrespectueuse", "malveillante"... A l'écran, elle ne parait pas forcément chaleureuse mais ces qualificatifs semblent trop forts. Que s'est-il passé ?

Je trouvais qu'elle prenait trop de place. Et parfois elle avait une manière de parler aux gens qui était un peu comme une maman avec ses bébés. Mais on est dans un jeu d'aventure et je n'ai jamais été son bébé (rires). Je n'ai rien contre elle mais depuis que Mathieu m'a cassé ma flèche, je ne suis plus jaune du tout. Donc c'était Thomas ou elle. Et je savais qu'elle était plus stratège donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Mon but c'était d'éliminer tous les jaunes parce qu'ils m'avaient fait du mal.

Chez les ex-jaunes, vous vous faisiez discrète avant que le quatuor n'éclate. Pourquoi avoir attendu avant de vous révéler ?

J'ai été patiente. Au début j'étais capitaine mais Aurélien prenait beaucoup de place. On ne m'écoutait pas donc à un moment donné, quand on parle dans le vide, on arrête de parler. Après il y a le quatuor Shanice/Thomas/Myriam/Mathieu qui s'est formé. Donc je savais très bien que seule contre quatre je n'irais pas loin. Soit je l'ouvrais et je sortais du jeu, soit je ne disais rien jusqu'à la réunification parce qu'après j'avais plus mes chances avec les épreuves individuelles. Je suis encore frustrée aujourd'hui parce que dans la vie de tous les jours, je sais me défendre. Mais je voulais aller le plus loin possible et je pense que la meilleure stratégie était de ne pas trop l'ouvrir. Je me disais que mon moment viendrait.

Que pensiez-vous de ce quatuor formé par Shanice, Myriam, Thomas et Mathieu ?

Comme je le dis souvent, pour moi ce n'était pas un quatuor parce qu'on oublie que Shanice était très proche de moi. Elle m'a souvent défendue car elle a vu mes valeurs. Myriam, c'était la maman. Et je pense qu'elle était liée à Thomas parce qu'ils ont commencé l'aventure avec une épreuve ensemble. Shanice et Mathieu pareil. Je leur en veux peut-être d'avoir fait leur aventure à quatre. Ils pensaient aller loin mais Vincent est intervenu à un moment donné. Ca nous a libérés.

Vincent n'est plus en bons termes avec certains camarades... Est-ce également votre cas ?

Moi j'ai fait table rase du passé mais eux non, ils sont toujours dans le jeu. Il y a toujours ces rancoeurs, comme quand Thomas m'en met plein la tronche dans le dernier épisode. C'est un peu pareil aujourd'hui. Je pense qu'ils sont aussi déçus de la tournure que le jeu a pris. Le fait de revoir la diffusion remet de l'animosité. Ils ne feront jamais la part des choses je pense. Moi je ne leur en veux pas du tout.

