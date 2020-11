Laetitia (L'amour est dans le pré) : changement de coiffure radical... elle a tout coupé !

Unis par la loi et par l'amour, les tourtereaux ont tous deux changé de look. Il y a peu, le compagnon de Laetitia a cédé à la mode bienfaitrice du Movember, un mouvement annuel durant lequel les hommes se laissent pousser la moustache contre les maladies masculines dont le cancer de la prostate. Et forcément, c'est un évènement qui tient à coeur à Florian Bossart, qui a survécu à un cancer des testicules quand il avait 18 ans. "Mon père l'a eu quand il avait 35 ans, racontait-il dans le journal réunionnais Le Quotidien. À 18 ans, son médecin, un urologue, lui a conseillé que je me fasse tester. Moi je n'avais pas forcément envie mais mon père a pris rendez-vous. Lors de cette visite, le médecin a relevé une anomalie et l'écho un cancer... J'ai été opéré assez vite en juillet 2010. Après j'ai eu une année tranquille, avec examens et contrôles, mais normalement sans qu'il n'y ait trop de risques... Et six mois plus tard, scanner : des métastases dans les poumons ! Du coup huit mois de chimio derrière pour régler tout ça et voilà. Maintenant ça fait dix ans que je suis considéré comme guéri, j'ai juste un petit suivi de temps en temps pour être tranquille." Il n'est donc jamais trop tôt pour s'imposer un peu de prévention...