Laetitia Milot affectée par l'accident mortel de proches : "C'était des personnes formidables"

Un accident mortel. Au soir du vendredi 23 avril 2021, trois machinistes âgés de 19, 47 et 49 ans ont perdu la vie dans un accident de voiture. Le quatrième passager, lui aussi machiniste, avait été transporté à l'hôpital dans un état grave. Tous travaillaient sur le tournage du troisième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?. Le drame a naturellement plongé le casting du film dans le chagrin. Élodie Fontan, Ary Abittan ou encore Frédérique Bel leur avaient notamment rendu hommage. Et ce ne sont pas les seuls.

Laetitia Milot les connaissait également très bien puisque la comédienne a collaboré avec les quatre pour le tournage du téléfilm de TF1 Liés pour la vie, adapté de son roman éponyme et qui sera diffusé le 7 juin prochain. C'est ce qu'on apprend lors de son interview accordée au magazine Nous Deux. En évoquant Liés pour la vie, Laetitia Milot a eu une pensée pour ses collègues. "Sur Liés pour la vie, l'équipe technique a été magique. On ne parle pas assez d'eux. Hélas, nous avons récemment perdu Morvan, Hervé et Milo, dans un accident de voiture sur le tournage du troisième Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? J'ai une tendre pensée pour eux et leurs proches, c'était des personnes formidables. Je pense aussi très fort à Timothée, qui se bat", a-t-elle déclaré. Une semaine après l'accident, le tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? avait difficilement repris.

Pour rappel, la voiture des machinistes est entrée en collision avec un autre véhicule, dont le conducteur a été transféré à l'hôpital. Le choc aurait détruit les deux voitures, causé par un cédez-le-passage non respecté. Le conducteur du véhicule en cause, un artisan âgé d'une trentaine d'années, a été mis en examen pour homicides involontaires avec circonstance aggravante. 20 minutes évoquait un taux d'alcoolémie positif à 0,8 gramme par litre de sang et une vitesse excessive.