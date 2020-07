Laetitia Milot change de tête : elle dévoile un nouveau look risqué

La comédienne a repris le chemin des tournages. Le 24 juillet 2020, Laetitia Milot s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler le look de son prochain personnage. L'actrice de 40 ans n'a pas manqué de surprendre ses quelque 595 000 abonnés avec sa nouvelle tête.

"Nouvelle couleur, nouvelle coupe de cheveux, en préparation d'un nouveau personnage", a-t-elle simplement indiqué en légende de sa publication. Fini les longues ondulations dorées, la star de la série Plus belle la vie affiche aujourd'hui une nouvelle coupe plus courte et plus foncée. Surtout, Laetitia Milot s'essaye à la frange ! Un pari qui se révèle plutôt flatteur sur la comédienne. Pour ce qui est de ce nouveau personnage en préparation, le mystère reste entier.