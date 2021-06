Laetitia Milot terrifiée dans Fort Boyard : l'actrice victime d'une crise de panique

Samedi 19 juin 2021 marquait le début de l'été. Non pas pour le solstice, mais pour le prime de Fort Boyard (France 2). La première équipe de l'année était composée de Vaimalama Chaves, Lou jean, Richard Orlinski , Erika Moulet, Jean-Baptiste Marteau et de Laetitia Milot. Tous jouaient pour l'association EndoFrance, qui prévient et accompagne les femmes atteintes d'endométriose, maladie dont souffre la comédienne de Liés pour la vie (TF1).

C'est avec son vécu et sa solidarité envers les personnes atteintes d'endométriose que Laetitia Milot a surmonté ses peurs, même face aux choses qui la terrifient le plus : les reptiles et insectes. Énorme mille-pattes, crapaud, phasmes et autres caméléons, l'actrice de 40 ans était entourée de créatures qui l'effrayaient au plus haut point. Durant toute la durée de cette nouvelle épreuve, elle était en tachycardie, criant des "ah ah" plus ou moins répétés, la sueur au front.

Laetitia Milot a fait preuve d'adversité en allant au bout de l'exercice, réussissant à placer chaque animal ou insecte dans sa boîte correspondante. Elle est ainsi parvenue à apporter un indice précieux à son équipe, nécessaire pour trouver le mot de passe final : pirate. Plus de 18 000 euros ont été récoltés pour l'association EndoFrance. Une grande victoire pour l'oeuvre caritative de Laetitia Milot.