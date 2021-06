Lana Del Rey plantureuse en bikini : elle fête ses 36 ans avec un gâteau surprenant

Le point commun entre Lana Del Rey et Amel Bent ? Elles sont toutes les deux nées le jour de la Fête de la musique ! La chanteuse américaine a en effet célébré ses 36 ans, lundi 21 juin 2021. Habillée d'un short en jean et d'un haut de bikini fleuri, l'interprète de National Anthem a partagé sa joie via une photo Instagram.

Le teint hâlé, les cheveux au vent et la mine radieuse, l'artiste aux airs de pin-up pose dans son jardin et montre fièrement son gâteau rose bonbon Barbie !

En ce jour spécial, Lana Del Rey, de son vrai nom Elizabeth Woolridge Grant, a eu une tendre pensée pour ses proches. "J'aimerais remercier mes chers amis et ma famille, du plus profond de mon coeur, d'être le centre de ma vie et mon bonheur", a écrit la chanteuse. "Chaque jour sur cette merveilleuse Terre est un jour superbe. Merci mon Dieu de m'en donner un autre - et merci pour le bébé de Caroline qui arrive prochainement", ajoute-t-elle, faisant ainsi allusion à la grossesse de sa soeur, la photographe Caroline Grant.