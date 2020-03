Laura et Cyril (Mariés au premier regard) restent mariés : elle lui pardonne

La romance entre Laura (28 ans), gestionnaire de ressources humaines, et Cyril (27 ans), technicien, a viré au cauchemar. Si les deux candidats compatibles à 81% se sont plu au premier regard, tout a basculé quand le jeune homme est venu vivre chez son épouse. La brunette a tenté de changer son style vestimentaire et lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il mange moins gras, des remarques que Cyril n'a pas supportées. Mais, au lieu de le lui dire clairement, il a tout gardé pour lui comme il avait l'habitude de le faire et a donc craqué lors d'une séance de sport. Il est parti sans plus donner de nouvelles pendant plusieurs jours à Laura et n'est donc pas allé voir sa maman comme cela était prévu.

C'est donc chacun de leur côté qu'ils sont venus au bilan de leur aventure. Si Laura ne savait pas encore qu'elle serait sa décision, ce n'était pas le cas de Cyril. Après des retrouvailles loin d'être chaleureuses, ils ont raconté comment ils avaient vécu cette expérience. Le beau brun a reconnu avoir eu une accumulation de fatigue et de stress, d'où son besoin de faire un break. Mais il était conscient que son manque de communication était un problème. De son côté, Laura a admis auprès des experts qu'elle était passée par une phase de doute set qu'elle s'était remise en question. "J'avais envie de tout arrêter, car la haine que j'avais en moi était tellement forte que je me détruisais", a-t-elle confié. Estelle Dossin lui a donc clairement dit qu'elle n'y était pour rien et a recadré Cyril. Ce dernier a assuré qu'il regrettait ce qu'il s'était passé. Il a ensuite tenté de la rassurer en promettant de faire des efforts. "Il me faut du temps pour m'exprimer et m'ouvrir", a-t-il précisé avant de découvrir l'album de mariage avec sa belle. Ils se sont donc remémoré cette belle journée, ainsi que leur magnifique voyage de noces en Corse.

Conscient de ses erreurs, Cyril souhaitait se rattraper à l'avenir et donc rester marié. Fort heureusement, Laura était prête à lui laisser encore une chance. C'est donc ensemble qu'ils ont quitté cette belle aventure.