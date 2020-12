Laura Lempika maman : ultra mince 15 jours après son accouchement

Mère Noël des temps modernes, Laura Lempika a posté quelques images de son réveillon avec son compagnon Nikola Lozina et leur bébé. Maman depuis le 11 décembre dernier d'un petit garçon prénommé Zlatan, Laura semble avoir déjà retrouvé la ligne et s'affiche avec une silhouette ultra mince sur Instagram. "Wow mais elle a déjà perdu tous ses kilos ?! Impressionnant !", "Tu as déjà bien maigri !", "Tu as déjà tout perdu tes kilos ?!" ont par exemple commenté certains abonnés de la jeune femme. En légende, l'ancienne candidate de télé-réalité écrit : "All I want for Christmas is you ! Notre plus beau noël ! Nous vous souhaitons un joyeux noël plein de joie d'amour et de bonheur".