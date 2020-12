Manon Marsault, Jesta, Laura Lempika, Maeva Martinez... Baby-boom dans la télé-réalité !

L'année 2020 n'aura pas été que synonyme de mauvaises nouvelles. Bien au contraire, pour des candidates de télé-réalité, elle aura même été synonyme de grande joie et pour cause, elles sont nombreuses à attendre un enfant ou en avoir accueilli un. Souhait de longue date, bébé surprise, conséquence direct du confinement... retour sur toutes les grossesses de l'année !

Les bébés à venir

Maeva Martinez

C'est le 15 juillet 2020 que l'ex candidate de Secret Story a annoncé sa grossesse en vidéo. Fiancée à Julien, Maeva révélait au mois d'octobre suivant qu'il s'agirait d'un petit garçon. La future maman de 28 ans avait confié avec honnêteté que cette grossesse était à la fois "un accident" et "désirée".

Camille Froment (Les Marseillais)

L'ancienne candidate des Marseillais (W9, en 2018) est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec le rappeur Dadinho Leybou. Et le 5 novembre 2020, elle a dévoilé le sexe de son bébé. Les internautes ont donc appris que la jeune femme de 24 ans attend une petite fille.

Charline et Vivien (Mariés au premier regard)

Depuis leur rencontre dans la saison 3 de Mariés au premier regard, Charline et Vivien ne se sont plus quittés. Fous amoureux, ils entament à deux un nouveau chapitre de leur vie : celui d'avoir un enfant. En septembre 2020, le couple qui était compatible à 78% a révélé attendre une petite fille.

Celles qui attendent leur 2e enfant

Stéphanie Clerbois

Stéphanie Clerbois a surpris ses fans au mois de juillet 2020 en partageant une première photo de son baby-bump. L'ex candidate de Secret Story 4 (2010) a ainsi annoncé sa deuxième grossesse et elle a révélé que le papa n'était autre qu'Éric, le père de son fils aîné Lyam (5 ans). Un "bébé surprise" pour la jolie Belge qui n'en est pas moins sur un petit nuage. Surtout lorsqu'elle a appris qu'elle attendait une petite fille. Malheureusement, aux dernières nouvelles, elle n'est plus avec Eric...

Jesta Hillmann

Moins d'un an après avoir accueilli son premier enfant, Juliann (né le 15 juillet 2019), Jesta et Benoît ont décidé de lui donner un petit frère ou une petite soeur au moment du premier confinement. Après avoir gardé le secret les premiers mois, Jesta partageait de premières images de son ventre arrondi et, au mois d'octobre, elle annonçait attendre un nouveau petit garçon ! Son accouchement est prévu pour février 2021.

Kelly Helard

Kelly Helard et Neymar s'apprêtent à accueillir leur deuxième bébé. Le couple, vu dans Les Vacances des Anges (NRJ12) et qui officie désormais dans Mamans & Célèbres (TFX), est déjà parent d'un petit garçon de 4 ans et demi prénommé Lyam. Ce dernier va pouvoir découvrir la joie de prendre soin d'une petite soeur puisque c'est une fille qui viendra agrandir la famille. Kelly Helard a même d'ores et déjà trouvé son prénom : Lyana. C'est là aussi le confinement qui a fait basculer sa vie avec Neymar.

Olivia et Alexandre (La bataille des couples)

Révélés en 2019 dans la saison 2 de La Bataille des couples, les influenceurs Olivia Kugel et Alexandre Ossey filent toujours le parfait amour. Mieux encore, le couple a annoncé une grande nouvelle en juillet 2020 : ils attendent un heureux événement ! En effet, deux ans après la naissance de leur premier enfant, Cameron, les amoureux se préparent à pouponner à nouveau. Sur Instagram, ils ont chacun posté une photo de leur belle famille accompagnée d'une échographie de leur futur bébé. Ce petit bébé devrait débarquer au mois de janvier 2021.

Tara Damiano (Secret Story)



C'est pour célébrer un heureux événement qu'ils en ont annoncé un autre. Le 9 novembre dernier, à l'occasion de l'anniversaire de leur fils Mayron (2 ans), Tara et son époux Franck Levy ont révélé sa nouvelle grossesse. Franck a partagé une photo en noir et blanc sur laquelle on peut voir Tara de profil, en body. Son fils Mayron a la tête posée sur son ventre arrondi. "Happy Birthday MAYRON. Tu es un garçon unique et exceptionnel. Tu me rends fier jour après jour et je suis persuadé que tu feras un super GRAND FRÈRE dans quelques mois. Je t'aime mon prince", se réjouissait le couple.

Celles qui attendent leur 3e enfant

Wafa (Mamans & Célèbres)

Et de trois pour Wafa. Déjà maman de Manel (14 ans, née d'une précédente relation) et Jenna (2 ans, née de ses amours avec Oliver), l'ex aventurière de Koh-Lanta est de nouveau enceinte. Et cette fois, elle attend un petit garçon avec son mari comme elle l'a révélé en novembre dernier.

Alexia Mori

Alexia Mori et son amoureux Stéphane Loubignac sont déjà parents de deux adorables fillettes : Louise (3 ans) et Margot (2 ans). Le couple s'apprête à accueillir un troisième bébé ! Une annonce surprise faite sur Instagram en octobre dernier. Le 29 novembre 2020, c'est le sexe du bébé que l'ancienne candidate de télé-réalité découverte dans Secret Story 7 en 2013 a révélé. Et il s'agit d'un petit garçon ! "C'est un bébé surprise qui est arrivé sans qu'on ne demande rien", avait-elle expliqué.

Les bébé déjà nés

Manon Marsault et Julien Tanti



Le 2 septembre 2020, Manon Marsault a accouché de son deuxième enfant, une petite fille prénommée Angelina, née de ses amours avec son mari Julien Tanti. Née à Dubaï, où a emménagé le couple de Marseillais, la petite soeur de Tiago (née juin 2018) fait le bonheur de ses parents.

Rym et Vincent Queijo

C'est une nouvelle vie que viennent de débuter Vincent Queijo et sa fiancée Rym. Les deux candidats de télé-réalité qui se sont rencontrés en 2019 dans La Villa des coeurs brisés ont accueilli leur premier enfant le 27 septembre 2020. La prochaine étape pour le couple sera le mariage. Fin août, les amoureux ont en effet annoncé leurs fiançailles. Mais, pour l'heure, ils profitent de leur bonheur d'être enfin à trois.

Kamila et Noré (Secret Story 11)



Après dix ans d'amour, Kamila et Noré ont accueilli leur premier enfant le 29 novembre 2020. Il s'agit d'un petit garçon prénommé Kenan Noré Abdelali. La jolie brune a révélé être enceinte le 14 juin dernier sur son compte Instagram en partageant la première échographie de son bébé.

Camélia et Tarek Benattia



Le 11 novembre dernier, Camélia et Tarek Benattia devenaient parents pour la première fois. La veille, sa belle-soeur Nabilla avait déjà annoncé la bonne nouvelle sans toutefois révéler le prénom de son neveu. Tarek a fini officialisé la naissance de son fils le lendemain, lequel se prénomme Liaam.

Emilie Fiorelli

Emilie Fiorelli et M'Baye Niang ont annoncé une merveilleuse nouvelle le 18 février 2020. Elle était enceinte de son deuxième enfant. En juin, elle révélait le sexe, un petit garçon, en vidéo. Ce qui a tout l'air d'avoir causé sa nouvelle rupture avec le sportif. Et le 22 août dernier, elle donnait naissance à son deuxième enfant, Farrell, deux ans après l'arrivée de son aînée Louna. Un moment fort en émotion qu'elle a dû vivre sans le père de ses enfants, M'Baye Niang, retenu par ses obligations de footballeur.



Laura Lempika et Nikola Lozina

Le couple a annoncé attendre leur premier enfant le 12 juillet dernier sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, ils révélaient qu'ils accueilleraient un petit garçon. Un grand moment d'émotion capté lors du tournage des Marseillais vs le reste du monde. Laura et Nikola ont ensuite recontré leur petite merveille avant la fin de l'année puisque c'est le 11 décembre qu'elle est née. Un bébé voulu depuis longtemps prénommé Zlatan.