Laura (Mariés au premier regard) maman pour la première fois : sa petite fille est née !

Carnet rose ! La famille Mariés au premier regard s'est officiellement agrandit ! Ce lundi 13 mars 2023, en story Instagram, la belle Laura, qui s'est fait connaître dans la cinquième saison du célèbre programme, a annoncé la naissance de son premier enfant. Et surprise : il s'agit d'une petite fille !

Depuis quelques heures, la jolie brune et son compagnon Ondra sont sur un petit nuage. Après avoir officialisé leur relation en juillet 2021, les tourtereaux viennent tout juste de devenir parents. Fatiguée mais plus qu'heureuse, Laura s'est emparée de son téléphone pour annoncer l'heureuse nouvelle à ses 113 000 abonnés. "Nous avons accueilli notre petite fille et profitons du séjour à la maternité pour se découvrir. Tout s'est bien passé. Je reviens vite", a-t-elle écrit en légende d'une photo dévoilant la petite main de sa merveille. Pour l'instant, on ignore encore la date exacte de la naissance ainsi que le prénom de la petite fille.

Un retournement de situation

C'est en septembre 2022 que les tourtereaux ont annoncé qu'ils allaient bientôt devenir parents. "Un mini nous. Nous voulons partager aujourd'hui, avec vous, une jolie nouvelle : un petit être va bientôt pointer le bout de son nez pour notre plus grand bonheur", révélaient-ils au travers d'un post Instagram bourré d'humour. Moins de deux mois plus tard, le couple dévoilait attendre un petit garçon via une photo où ils s'affichaient tous les deux avec un fumigène bleu à la main. Mais la vie leur a finalement réservé une surprise de taille...

En effet, c'est finalement une petite fille qui a doucement poussé dans le ventre de la jeune femme. "It's a girl ! C'est une minie Lolo finalement qui va agrandir notre famille ! Il y a eu un changement à la dernière écho, sûrement le cordon qui nous a joué des tours. Nous n'avions pas de préférence donc nous sommes ravis surtout que tout aille bien !", assurait alors la belle Laura.

Pour rappel, Laura s'est faite connaître lors de la saison 5 de Mariés au premier regard. Au cours de l'émission, elle s'est mariée avec Clément, avec qui elle était compatible à 82%. Les époux ont finalement décidé de divorcer, en raison des gros problèmes de confiance de la jeune femme.