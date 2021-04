Laura Smet dans "Capitaine Marleau" : l'avis sans détour de Corinne Masiero sur sa performance

Dans Capitaine Marleau, Corinne Masiero a également donné la réplique à Isabelle Adjani, Gérard Depardieu ou encore Muriel Robin. Sur la scène des César 2021, elle a défendu toute sa profession et le secteur de la culture, mis à mal par les restrictions gouvernementales contre la propagation de la Covid-19, en se déshabillant pendant la cérémonie.

"Personne n'était au courant, je voulais assumer le truc moi-même sans éclabousser quelqu'un d'autre. Et puis quand tu décides d'entreprendre une action, ça demande parfois de ne pas trop y réfléchir, sinon, par trouille, tu ne le fais plus. Et comme je suis quelqu'un de très timide, de peureux et de lâche, eh bien j'ai préféré ne pas y penser et foncer", a-t-elle récemment confié à Gala sur cet happening à la fois critiqué et applaudi.

Corinne Masiero a heureusement pu compter sur le soutien de son compagnon. "Il est à cent pour cent avec moi. Il m'a d'ailleurs écrit : 'À sang pour sang au poil' !"