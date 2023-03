Laura Smet gâtée par un célèbre chanteur (et pas que !), qui est aussi son voisin au Cap Ferret

La vie parisienne et ses nombreux travers, Laura Smet en a eu marre et c'est très loin de la capitale que la comédienne de 39 ans est partie s'installer avec son mari Raphaël Lancrey-Javal, qu'elle a épousé en 2018, et leur fils Léo, né en octobre 2020. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye mène une existence paisible sur la côte ouest, au Cap Ferret. Pour preuves, les récentes vidéos partagées dans sa story Instagram, montrant la quiétude des grandes plages désertes en ce mois de mars. Ce qui ne l'empêche pas de revenir souvent à Paris, notamment pour sa carrière. Durant plusieurs mois, Laura Smet a joué Le principe d'incertitude au théâtre Montparnasse avec Jean-Pierre Daroussin.

En prenant la décision de s'installer au Cap Ferret, la petite soeur de David Hallyday ne s'est pas pour autant complètement isolée puisque la région est très prisée des stars. Parmi ses célèbres voisins : Pascal Obispo. Et il n'est pas rare que le chanteur (qui était un grand ami de Johnny Hallyday) et la comédienne se retrouvent. Ce fut le cas en cette fin du mois de mars.

Dans sa story Instagram, Laura Smet a publié un selfie d'elle, en mode démon, et Pascal Obispo. Les deux amis étaient heureux de se retrouver. Ces retrouvailles ont été marquées par un cadeau. Passionné de peinture, Pascal Obispo a réalisé une oeuvre en hommage à Johnny Hallyday, pour immortaliser leur amitié, et l'a offerte à Laura Smet. "Merci @pascalobispo", a commenté la comédienne sur la photo de ce très beau cadeau, le tout accompagné de deux coeurs (voir le diaporama).

Pascal Obispo s'expose à Bordeaux

Déjà chanteur, compositeur, auteur, producteur, entrepreneur, Pascal Obispo se dévoile à présent autrement : peintre. A 58 ans, la star de la chanson française fait découvrir ce nouvel univers à ses fans en s'exposant au musée Mer Marine, à Bordeaux, jusqu'au 7 janvier 2024. Une exposition baptisée Art Therapy.

Au cours d'un entretien accordé au Parisien, Pascal Obispo raconte la naissance de sa passion pour la peinture : "J'ai d'abord fait des collages avec les photos que je faisais. Et je les ai montrés à Danhôo, un peintre contemporain chinois qui vit à Paris, et il m'a dit : 'Tu devrais peindre.' Deux jours plus tard, il m'envoyait des pots et des pinceaux. J'ai d'abord peint autour d'une photo d'artiste, Gainsbourg, Bowie, Prince, et puis il m'a conseillé de faire plus grand, puis d'enlever les photos. Un an plus tard, je finissais ma première toile."