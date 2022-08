Laura Smet et son mari Raphaël en vacances : le couple retrouve un célèbre voisin... et ami de Johnny !

C'est son refuge, son havre de paix : comme tous les ans depuis de nombreuses années, Laura Smet a choisi le Cap Ferret cet été pour ses vacances en famille. Accompagnée de son mari, Raphaël Lancrey-Javal, et de leur fils Léo (22 mois), la comédienne est arrivée au début de l'été dans ce petit refuge de Gironde où elle s'est mariée il y a trois ans et devrait y passer plusieurs semaines pour couper un peu de la frénésie parisienne.

L'occasion pour elle de profiter de son bébé, de son chéri mais aussi de ses amis qu'elle retrouve chaque année dans ce petit coin de Gironde. Et notamment du plus célèbre d'entre eux : Pascal Obispo ! Le musicien vit en effet au Cap Ferret avec sa femme Julie et n'a pas résisté au plaisir de passer une journée avec son amie, qu'il connait depuis de très nombreuses années.

Rayonnant, il a d'ailleurs posté une photo de leurs retrouvailles sur Instagram, accompagnée d'une jolie déclaration. "Petite journée entre voisins et surtout AMIS de toujours", a-t-il écrit, taguant la comédienne et son mari. Bronzée derrière ses lunettes de soleil, Laura Smet semblait heureuse et a reposté la photo en story, soulignant également son amitié pour le chanteur.